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    СКА выиграл у «Спартака», «армейцы» забили 5 шайб

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

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    За победителей забивали Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов, Захар Бардаков, Василий Глотов и Михаил Воробьев. Одну шайбу у гостей отыграл Матвей Заседа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
    Голы: Яшкин — 7 (Пыленков, Хуснутдинов), 33:56 — 0:1. Ожиганов — 4 (Глотов, Хуснутдинов), 36:40 — 0:2. Бардаков — 3 (Фальковский, Камалов), 48:17 — 0:3. Заседа — 2, 56:05 — 1:3. Глотов — 1 (п.в., Яшкин, Зыков), 58:51 — 1:4. Воробьев — 3 (Хайруллин), 59:28 — 1:5Вратари: Рибар (58:39 — 58:51) — НиколаевШтраф: 8 — 2Броски: 27 (6+8+13) — 45 (19+15+11)

    СКА продлил свою серию до 5 побед подряд. Сейчас клуб имеет 29 очков и лидирует в Западной конференции.

    «Спартак» остается с 17 очками на счету и занимает 5-ю позицию на Западе.

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