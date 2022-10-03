Третьяк: ЦСКА по игре должен был побеждать СКА, моментов было больше

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о пораженииот(2:3 ОТ).

«Две команды показали хороший хоккей. У ЦСКА было больше моментов, но вратарь СКА хорошо играл.

Практически все вбрасывания ЦСКА проиграл, а это очень важно, это отдача инициативы. По игре ЦСКА должен был побеждать, поскольку у него было больше моментов.

СКА играет по итогам месяца лучше всех, более стабильно. ЦСКА теряет почему-то преимущество.

Что касается игры вратарей, то ЦСКА чуть ли не на последнем месте по пропущенным голам — когда ЦСКА столько пропускал? Значит, есть вопросы к защите, вратарям. У СКА [Дмитрий] Николаев играет очень солидно, надежно, выручил очень много.

Смена вратаря в овертайме? Это все же очень рискованный шаг, поскольку есть хорошие мастера, которые могут обыграть, тем более что площадка позволяет.

Это как весы: одна ошибка — и ты уже проиграл», — сказал Третьяк ТАСС.