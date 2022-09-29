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    ЦСКА в Москве уступил «Сибири»

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от новосибирской «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей отличились защитник Илья Пастухов и нападающий Тейлор Бек, оформивший дубль.

    Единственный гол армейцев на счету нападающего Михаила Григоренко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Пастухов — 1 (Коротков, Мерфи), 7:45 — 0:1. Бек — 3 (Литовченко, Мерфи), 30:24 — 0:2. Григоренко — 5, 47:26 — 1:2. Бек — 4 (п.в., Аланов), 59:22 — 1:3Вратари: Шарыченков (59:10 — 59:22) — КостинБроски: 39 (17+7+15) — 19 (4+8+7)Штраф: 6 — 6

    1 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Куньлунем», а «Сибирь» — в гостях с «Авангардом».

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