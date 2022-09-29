ЦСКА в Москве уступил «Сибири»

В составе победителей отличились защитник Илья Пастухов и нападающий Тейлор Бек, оформивший дубль.
Единственный гол армейцев на счету нападающего Михаила Григоренко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Пастухов — 1 (Коротков, Мерфи), 7:45 — 0:1. Бек — 3 (Литовченко, Мерфи), 30:24 — 0:2. Григоренко — 5, 47:26 — 1:2. Бек — 4 (п.в., Аланов), 59:22 — 1:3Вратари: Шарыченков (59:10 — 59:22) — КостинБроски: 39 (17+7+15) — 19 (4+8+7)Штраф: 6 — 6
1 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Куньлунем», а «Сибирь» — в гостях с «Авангардом».