«Магнитка» победила минское «Динамо»

«Магнитка» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились нападающие Филипп Майе, Никита Коростелев, Андрей Чибисов и Егор Коробкин.
Единственный гол минчан на счету форварда Райана Спунера.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Майе — 7 (Лайпсик), 3:10 — 1:0. Коростелев — 2 (бол., Зернов, Карпов), 29:30 — 2:0. Чибисов — 3 (Яковлев, Паскуале), 31:54 — 3:0. Спунер — 7 (Мартынов), 48:35 — 3:1. Коробкин — 2 (п.в., Лайпсик, Керран), 59:05 — 4:1Вратари: Паскуале — Колосов (56:01 — 56:59, 57:16 — 59:05)Броски: 36 (15+10+11) — 29 (7+12+10)Штраф: 6 — 10
«Магнитка», одержавшая седьмую победу подряд в чемпионате, продолжает лидировать в Восточной конференции.