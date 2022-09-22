СКА обыграл «Куньлунь», одержав девятую победу подряд

Петербургскийодержал гостевую победу над китайским(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков, Валентин Зыков, Александр Волков и Никита Комаров.

За хозяев шайбы забросили Кайл Вуд, Гарет Хант и Дмитрий Костенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:6 (1:2, 0:3, 2:1) Голы: Яшкин — 3 (бол., Никишин, Воробьев), 2:47 — 0:1. Хуснутдинов — 1 (бол., Грант), 12:07 — 0:2. Вуд — 2 (бол., Челиос), 19:58 — 1:2. Бардаков — 2 (Зыков), 27:32 — 1:3. Зыков — 3 (бол., Хайруллин, Грант), 31:37 — 1:4. Волков — 4 (Зыков), 37:19 — 1:5. Хант — 1, 49:50 — 2:6. Костенко — 1 (Родуолд), 55:14 — 3:6Вратари: Джурасик (59:10) — Николаев (Сидоров, 47:33)Броски: 30 (8+10+12) — 42 (15+20+7)Штраф: 12 — 33

СКА одержал девятую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 18 очками. «Куньлунь» занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции с 7 очками в 9 матчах.

Следующий матч СКА проведет дома против московского «Динамо» (24 сентября, 17.00 мск). «Куньлунь» на выезде сыграет против «Металлурга» (24 сентября, 15.00 мск).