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    Федоров: В последних двух матчах ЦСКА вообще не показал, что мы можем забивать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Немного у нас было шансов, особенно в начале игры. Что-то говорить, выносить внутреннюю кухню не вижу большого смысла.

    Могу одно сказать: у нас не получилось сыграть правильно, надежно, без удалений все 60 минут. Начало тоже оставляет желать лучшего.

    Мы ищем себя, энергию какую-то, которая поможет сделать то, что мы хорошо умеем.

    Что буду делать с "дешевыми" удалениями? Вариантов развития событий в плане дисциплины очень много. Подойдем к этому вопросу очень серьезно, это, скорее, индивидуально.

    Мы обязаны держать эмоции в кулаке. Ребята должны понимать, что в этом сезоне все команды будут играть против нас свои лучшие матчи.

    Нужно все время настраиваться на борьбу, на скорость принятия решений. У нас есть варианты развития событий, они все будут отработаны.

    В последних двух матчах мы вообще не показали, что можем забивать. В технику вдаваться не стоит.

    Мы знаем ребят, мы верим в них. Мы команда-чемпион. Просто нужно найти общую энергию, чтобы играть на том уровне, на котором можем. Нужно начинать с себя.

    Взяли тайм-аут, когда ребята провели хорошую смену. Им нужно было отдохнуть, восстановить силы. И не дали перегруппироваться сопернику.

    Мы должны были играть в правильный хоккей. Этого не случилось, особенно не получалось в начале. Минчане — хорошая команда, но нам нужно посмотреть на себя», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

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