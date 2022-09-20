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    Дубль Бутузова принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей дубль оформил нападающий Владимир Бутузов, еще одна шайба на счету защитника Ильи Морозова.

    Голы «Нефтехимика» на счету Энтони Камара и Михаила Назарова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
    Голы: Камара — 3 (Лещенко, Чивилев), 11:00 — 0:1. Назаров — 2 (бол., Чивилев), 18:33 — 0:2. Морозов — 1 (Голубев), 41:55 — 1:2. Бутузов — 2 (Пастухов), 51:21 — 2:2. Бутузов — 3 (Коротков, Мерфи), 57:56 — 3:2Вратари: Красоткин — Судницин (58:20)Броски: 13 (3+4+6) — 18 (12+2+4)Штраф: 6 — 8

    «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение и с 1 очком остается на последнем месте в Восточной конференции. «Сибирь» занимает четвертую строчку на Востоке (11 очков).

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