Дубль Бутузова принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил нападающий Владимир Бутузов, еще одна шайба на счету защитника Ильи Морозова.

Голы «Нефтехимика» на счету Энтони Камара и Михаила Назарова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) Голы: Камара — 3 (Лещенко, Чивилев), 11:00 — 0:1. Назаров — 2 (бол., Чивилев), 18:33 — 0:2. Морозов — 1 (Голубев), 41:55 — 1:2. Бутузов — 2 (Пастухов), 51:21 — 2:2. Бутузов — 3 (Коротков, Мерфи), 57:56 — 3:2Вратари: Красоткин — Судницин (58:20)Броски: 13 (3+4+6) — 18 (12+2+4)Штраф: 6 — 8

«Нефтехимик» потерпел седьмое поражение и с 1 очком остается на последнем месте в Восточной конференции. «Сибирь» занимает четвертую строчку на Востоке (11 очков).