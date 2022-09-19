«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Амур»

на своем льду принималв рамках очередного матча КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На 8-й минуте дебютную шайбу в сезоне оформил Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Григория Панина. На 12-й минуте удвоил преимущество гостей Николай Кулёмин с передач Александра Хмелевски и Райана Мёрфи. Вратарь уфимцев Илья Ежов оформил «сухарь», отразив все 19 бросков по своим воротам. Отметим, что на с сиреной об окончании матча хабаровчане забили гол, однако после видеопросмотра он был отменён, т.к. был забит уже после истечения времени игры.

КХЛ «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Дроздов — 1 (Хмелевский, Панин), 7:23 — 0:1. Кулемин — 2 (Хмелевский, Мерфи), 11:12 — 0:2Вратари: Калниньш (58:46) — ЕжовШтраф: 4 — 8Броски: 19 (4+7+8) — 30 (10+15+5)Судьи: Оленин, Соин

«Салават Юлаев» набрал 8 очков и занимает шестое место на Востоке. Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Амур» находится на восьмом месте (6 очков). Хабаровский клуб проиграл третий матч подряд.

Следующий матч между этими командами пройдет в Хабаровске 21 сентября. Начало матча — 12:00 мск.