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    «Автомобилист» разгромил «Спартак» в матче КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Спартак
    «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» (4:1).

    «Автомобилист» разгромил «Спартак» в матче КХЛ
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    «Автомобилист» разгромил «Спартак» в матче КХЛ

    Три шайбы забросил форвард Сергей Широков, защищавший в прошлом сезоне цвета «Спартака». Еще одна шайба «Автомобилиста» на счету Степана Хрипунова. У «красно‑белых» отличился Андрей Локтионов.

    В турнирной таблице Западной конференции москвичи идут на 3-й позиции, набрав 9 очков в 6 матчах. «Автомобилист» занимает 1-е место Востока: 9 очков после 6 игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Локтионов — 1 (бол., Вишневский, Хохлачев), 15:55 — 0:1. Широков — 3, 18:20 — 1:1. Широков — 4 (бол., Волк, Мэйсек), 39:54 — 2:1. Хрипунов — 1, 49:08 — 3:1. Широков — 5 (п.в.), 59:40 — 4:1Вратари: Галкин — Красиков (59:13 — 59:40)Штраф: 4-6Броски: 33 (16+9+8) — 30 (14+9+7)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 16 сентября.

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