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    «Сочи» победил «Барыс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Барыс
    «Сочи» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 6:3.

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    Дубль у хозяев на счету Артура Тянулина. Еще по шайбе забросили Кирилл Петьков, Егор Бабенко, Артем Николаев и Никита Феоктистов.

    Три шайбы гости отыграли благодаря дублю Кирилла Савицкого. Еще одна шайба на счету Энтони Луиса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)
    Голы: Савицкий — 1 (Михайлис), 0:11 — 0:1. Тянулин — 1 (бол., Глотов), 9:32 — 1:1. Феоктистов — 1 (Бабенко), 10:02 — 2:1. Николаев — 1 (Гараев), 16:25 — 3:1. Савицкий — 2 (Грэм), 22:18 — 3:2. Луис — 1 (Григорьев, Бракко), 34:30 — 3:3. Бабенко — 1 (Крощинский, Феоктистов), 41:27 — 4:3. Тянулин — 2 (Зоркин), 42:39 — 5:3. Петьков — 2 (Гараев), 43:06 — 6:3Вратари: Третьяк — Шутов (Бояркин, 42:39)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (17+6+6) — 39 (9+18+12)

    «Сочи» одержал первую победу в текущем сезоне. У «Барыса» 4 поражения в 4 турах.

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