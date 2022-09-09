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    СКА победил московское «Динамо»

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    СКА в домашних стенах разгромил московское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей две шайбы на свой счет записал Марат Хайруллин. Защитник Александр Никишин и нападающий Валентин Зыков забросили по шайбе.

    Единственная шайба в составе «Динамо» на счету капитана Андрея Миронова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Хайруллин — 4 (Хуснутдинов, Жафяров), 15:42 — 1:0. Хайруллин — 5 (бол., Зыков, Хуснутдинов), 17:50 — 2:0. Никишин — 1 (Волков, Зыков), 22:20 — 3:0. Миронов — 1 (Игумнов, О`Делл), 45:09 — 3:1. Зыков — 1 (Никишин, Волков), 50:23 — 4:1Вратари: Самонов (Николаев, 38:49) — КоноваловШтраф: 8 — 14Броски: 26 (12+7+7) — 21 (8+9+4)

    СКА возглавляет таблицу Западной конференции с 8 очками. «Динамо» идет третьим.

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