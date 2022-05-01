Ларионов возглавит «Торпедо»

Новым главным тренеромстанет двукратный олимпийский чемпион, сообщил губернатор Нижегородской области

«Новым главным тренером нашего хоккейного клуба "Торпедо" станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов!

Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли.

Пятерка "Фетисов — Касатонов, Крутов — Ларионов — Макаров" творила чудеса в сборной нашей страны и в Национальной хоккейной лиге. Теперь звезда мирового масштаба Игорь Ларионов будет работать в Нижнем Новгороде.

Мы договорились с Игорем Николаевичем о подписании контракта с "Торпедо". Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей.

Желаю новому главному тренеру успехов в работе на благо нижегородского хоккея! С нетерпением ждем старта хоккейного сезона!» — написал Никитин в своем телеграм-канале.

На этом посту Ларионов сменит Дэвида Немировски. В минувшем сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.