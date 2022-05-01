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    Ларионов возглавит «Торпедо»

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    Новым главным тренером «Торпедо» станет двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Новым главным тренером нашего хоккейного клуба "Торпедо" станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов!

    Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли.

    Пятерка "Фетисов — Касатонов, Крутов — Ларионов — Макаров" творила чудеса в сборной нашей страны и в Национальной хоккейной лиге. Теперь звезда мирового масштаба Игорь Ларионов будет работать в Нижнем Новгороде.

    Мы договорились с Игорем Николаевичем о подписании контракта с "Торпедо". Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей.

    Желаю новому главному тренеру успехов в работе на благо нижегородского хоккея! С нетерпением ждем старта хоккейного сезона!» — написал Никитин в своем телеграм-канале.

    На этом посту Ларионов сменит Дэвида Немировски. В минувшем сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

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