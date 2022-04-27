Ротенберг: Открывать новую арену в Санкт-Петербурге будем матчем СКА — ЦСКА

Первый вице-президент ФХР, главный тренеррассказал о том, каким матчем хотел бы открыть новую арену в Санкт-Петербурге.

«СКА — ЦСКА. Это было бы правильно. Наша серия с московскими армейцами показала, что для российского хоккея это культовое дерби. Как "Реал" против "Барселоны" в футболе.

Реально ли собирать на матчах СКА по 20 тысяч болельщиков? Когда мы только начинали работать, нам говорили, что собрать на хоккее полную арену в Петербурге невозможно.

Но с тех пор интерес к СКА вырос кардинально. Мы принимаем новые вызовы. И все для успеха присутствует — это люди и команда», — сказал Роман Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

Как известно, самая большая хоккейная арена в мире строилась для использования во время чемпионата мира по хоккею 2023 года, однако из-за санкций в отношении России чемпионат перенесен в другую страну, а сама российская сборная отстранена от участия в турнирах.