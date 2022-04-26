СМИ: Рябыкин будет назначен главным тренером «Авангарда»

Новым главным тренеромбудет назначен, сообщает «Спорт-Экспресс»

Ранее в омском клубе подтвердили, что 46-летний специалист входит в число кандидатов на смену Бобу Хартли, который в начале апреля объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Дмитрий Рябыкин работает в тренерском штабе «Авангарда» с 2016 года.

Клуб в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в четвертьфинале Восточной конференции обыграл «Ак Барс» со счетом в серии 4-1.

В полуфинале «Востока» «Авангард» уступил «Металлургу» (3-4 в серии) и завершил выступление в турнире.