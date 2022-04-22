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    Федоров: Мы поняли, кто наш соперник, но о себе мы поняли больше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» (0:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Высокие скорости, хорошая игра. Думаю, мы на фоне соперника смотрелись неплохо, хотя пропустили первые два похожих гола.

    Сделаем небольшой разбор, попереживаем сегодня до 12 ночи, и завтра будем готовиться к следующей игре.

    Мы поняли, кто наш соперник. Но, думаю, о себе мы поняли больше. Нужно почистить ошибки.

    10 шайб за два матча? Во второй игре мы были непохожи на себя. Сегодня все шло постепенно, закономерно, как бы мне не хотелось сказать по-другому.

    После трех шайб нам хотелось забить первую шайбу, после четырех сложно было так думать. При 0:2 не было чего-то драматичного, мы держали шайбу в зоне соперника во втором периоде.

    Нужно сделать разбор, но не думаю, что будем что-то менять. Но вряд ли будем многое менять. "Магникта" всегда демонтировала приличные скорости. Мы это прекрасно понимали.

    Не скажу, что ситуация нелегкая, она поправимая. Все впереди. Попов, как понимаю, получил травму, поэтому не играл во втором и третьем периодах.

    Насчет техники и тактики вы правы, не будем меняться кардинально, только нюансы. Киселевич и Диц получили "-4" во втором матче и виноваты в первом голе? Мы команды, мы все могли сыграть лучше.

    10 голов пропустил не Федотов, а вся наша команда. Есть над чем задуматься. В начале этой игры мы имели несколько моментов, хоть их было немного.

    Про Ваню говорить нечего, он достаточно успешно занимается своей деятельностью. Вопрос к том, как мы ему помогаем.

    Скорости хоккея — это важная составляющая. Пока "Магнитка" демонстрирует неплохую скорость. Но я уверен, что мы в атаке можем демонстрировать такую же скорость.

    Отпустил бы я Лайпсика? Риторический вопрос в данный момент. Возьму паузу. Сейчас мысли заняты данным финалом», — передает слова Федорова Sport24.

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