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    Воробьев: Классная игра для зрителей, достойная финала Кубка Гагарина

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (6:4) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Классная игра для зрителей, достойная финала. Безумие? Анархия? Ну почему вы про негатив? Вы хотели, чтобы мы сыграли как "Алания"?

    Я бы не хотел сравнений с бразильцами, скорее с "Барселоной" и ее коротким пасом. Хотя недавно смотрел фильм про Пеле, понравилось.

    Должны были лучше сыграть, они накладывали звенья. Мы больше шли на ворота, были агрессивны. За счет этого подтянули реализацию.

    ЦСКА очень хорошо реализуют моменты, поэтому не стал менять Кошечкина. Мы помнили как они отыгрались в матче с "Динамо" с 0:3», — передает слова Воробьева Sport24.

    «Металлург» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра противостояния состоится 22 апреля в Москве.

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