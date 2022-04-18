Третьяк прокомментировал победу ЦСКА над «Металлургом»

«Металлург» — ЦСКА Фото: globallookpress.com
«В чем я вижу почину поражения "Металлурга"? В играх между СКА и ЦСКА был высокий темп, армейцы сегодня его сохранили. Они по скорости и по движению опережали "Магнитку", поэтому они и пришли к победе. Можно ли сказать, что Федоров тактически переиграл Воробьева? Об этом скажем, когда будет финал. Впереди паровоза идти не надо. Думаю, серия будет напряженной и интересной, потому что это две команды достойные друг друга. Мы ждем хоккей высокого класса», — сказал Третьяк «СЭ».
Ответная игра финальной серии Кубка Гагарина пройдет 20 апреля в Магнитогорске. Начало в 17:00 мск.