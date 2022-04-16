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    Грицюк: У «Магнитки» открытый русский хоккей, в пасик — глаз радуется

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Металлург Мг КХЛ
    Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, почему омской команде не удалось пройти магнитогорский «Металлург» в плей-офф КХЛ.

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    «Авангард» проиграл «Магнитке» (3-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

    «Металлург здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик. Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с "Трактором" получал удовольствие от игры "Магнитки". Открытый русский хоккей, от которого глаз радуется.

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    • Не знаю, что конкретно у нас не получилось. Раз они выиграли, значит, были сильнее. Думаю, что после первых двух поражений они нас получше разобрали, поняли, что мы делаем, и затем уже сыграли на наших ошибках», — приводит слова Грицюка «Чемпионат».

    Грицюк набрал 28 (16+12) очков в 39-ти матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (6+4) очков в 13-ти играх плей-офф.

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