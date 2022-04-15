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    Совет директоров «Авангарда» признал выступление команды неудовлетворительным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Cовет директоров ХК «Авангард» провел заседание, посвященное подведению итогов выступления команд клуба в сезоне-2021/22.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Результат команды КХЛ по итогам сезона был признан неудовлетворительным, сообщает клубная пресс-служба.

    Также неудовлетворительную оценку получила работа селекционного блока во главе с генеральным менеджером Алексеем Волковым.

    Штабу Волкова было поручено подготовить список кандидатов на должность главного тренера команды КХЛ, а также список хоккеистов для потенциальных трансферов.

    Также было принято решение возобновить работу трансферного комитета, который показал свою эффективность в чемпионский сезон.

    Выступление команды ВХЛ «Омские крылья», не попавшей в плей-офф, также признано неудовлетворительным.

    Члены совета директоров поручили Алексею Волкову подобрать кандидатуры ассистента генерального менеджера, который в следующем сезоне будет отвечать за постановку целей для команды ВХЛ и их выполнение, а также за комплектование команды ВХЛ согласно принятой стратегии клуба.

    Результаты команды МХЛ «Омские ястребы», которая сумела дойти до полуфинала Кубка Харламова, получили положительную оценку.

    Работу тренерского штаба и в целом спортивные результаты команды совет директоров признал успешным.

    Было особо отмечено, что в нынешнем сезоне состав команды МХЛ был одним из самых молодых в лиге и в истории ХК «Авангард».

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