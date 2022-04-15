Совет директоров «Авангарда» признал выступление команды неудовлетворительным

Результат команды КХЛ по итогам сезона был признан неудовлетворительным, сообщает клубная пресс-служба.
Также неудовлетворительную оценку получила работа селекционного блока во главе с генеральным менеджером Алексеем Волковым.
Штабу Волкова было поручено подготовить список кандидатов на должность главного тренера команды КХЛ, а также список хоккеистов для потенциальных трансферов.
Также было принято решение возобновить работу трансферного комитета, который показал свою эффективность в чемпионский сезон.
Выступление команды ВХЛ «Омские крылья», не попавшей в плей-офф, также признано неудовлетворительным.
Члены совета директоров поручили Алексею Волкову подобрать кандидатуры ассистента генерального менеджера, который в следующем сезоне будет отвечать за постановку целей для команды ВХЛ и их выполнение, а также за комплектование команды ВХЛ согласно принятой стратегии клуба.
Результаты команды МХЛ «Омские ястребы», которая сумела дойти до полуфинала Кубка Харламова, получили положительную оценку.
Работу тренерского штаба и в целом спортивные результаты команды совет директоров признал успешным.
Было особо отмечено, что в нынешнем сезоне состав команды МХЛ был одним из самых молодых в лиге и в истории ХК «Авангард».