Никишин о «Каролине»: Послеживаю, но мое дело пока в России

«Да, они хорошо идут в этом сезоне в НХЛ, да и фарм-клуб — "Чикаго Вулвз" — очень хорошо выступает. Послеживаю, конечно, но мое дело пока здесь в России.
Связь с руководством "ураганов"? Да-да, конечно, мы общаемся. Они следят за мной, и общение сохраняется, что очень приятно.
Раньше они прямо очень плотно следили за какими-то игровыми моментами, сейчас все чуть попроще — они стараются не нагружать лишней информацией, поэтому общаемся поменьше.
Только на телефоне, без видеосвязи», — сказал игрок «Чемпионату».
Действующий контракт защитника со «Спартаком» заключен до 2024 года.