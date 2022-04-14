Никишин о «Каролине»: Послеживаю, но мое дело пока в России

Защитник «Спартака» Александр Никишин сообщил, что следит за «Каролиной», которая задрафтовала его в НХЛ.

«Да, они хорошо идут в этом сезоне в НХЛ, да и фарм-клуб — "Чикаго Вулвз" — очень хорошо выступает. Послеживаю, конечно, но мое дело пока здесь в России.

Связь с руководством "ураганов"? Да-да, конечно, мы общаемся. Они следят за мной, и общение сохраняется, что очень приятно.

Раньше они прямо очень плотно следили за какими-то игровыми моментами, сейчас все чуть попроще — они стараются не нагружать лишней информацией, поэтому общаемся поменьше.

Только на телефоне, без видеосвязи», — сказал игрок «Чемпионату».

Действующий контракт защитника со «Спартаком» заключен до 2024 года.