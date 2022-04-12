Ротенберг: Нас ждет интересный седьмой матч — это счастье для хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в 6-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина (1:3).

«Хорошая, равная игра, две сильные команды. Сегодня допустили на одну ошибку больше, будем работать над ошибками.

Нас ждет интересный седьмой матч — это счастье для хоккея. Мы будем играть дома, поэтому с нетерпением ждем и готовимся к следующей игре.

Все хотели победить. ЦСКА здорово играет в обороне, надо преодолевать трудности, больше работать, лезть на пятак и переработать соперника.

Мы всегда ищем, как улучшить нашу игру, нас ждет самый интересный и важный матч. Надеюсь, что домашние стены помогут достать нам нужные эмоции.

Седьмой матч это лучшее, что есть в хоккее, думаю, что будет такой адреналин, которого нет в других играх», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.