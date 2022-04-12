Квартальнов покинул «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов Фото: globallookpress.com
Руководство «Ак Барса» решило не продлевать контракт с Квартальновым и его штабом.
«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в "Ак Барсе". Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», — сказал Квартальнов.
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4) в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Гагарина.
Кваральнов работал в «Ак Барсе» с 2019 года.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Ак Барса» можетт вернуться Зинэтула Билялетдинов.