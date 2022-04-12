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    Григоренко: ЦСКА играл получше, чем СКА, больше угрожал воротам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после победы над СКА в 6-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина (3:1).

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    Григоренко в этой игре стал автором дубля.

    «Громкое слово "доминировали". Но мы играли сегодня получше, старались действовать первым номером, больше угрожали воротам, больше шли на пятак.

    Никита Гусев сказал, что седьмой матч в плей-офф КХЛ сравним с финалом Олимпиады? Для нас уже сегодняшний матч был похож на олимпийский по степени ответственности. У них было право на ошибку, у нас нет. В таких матчах всегда накал серьезный.

    Приятно, что я стал лучшим снайпером ЦСКА в КХЛ. Постараюсь забросить и в следующем матче. Закрылся мой "офис", откуда я забивал? Чтобы его открыть, надо наладить большинство — у нас одно в двух матчах всего», — цитирует Григоренко пресс-служба КХЛ.

    Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

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