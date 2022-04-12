Григоренко: ЦСКА играл получше, чем СКА, больше угрожал воротам

Нападающийподелился эмоциями после победы надв 6-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина (3:1).

Григоренко в этой игре стал автором дубля.

«Громкое слово "доминировали". Но мы играли сегодня получше, старались действовать первым номером, больше угрожали воротам, больше шли на пятак.

Никита Гусев сказал, что седьмой матч в плей-офф КХЛ сравним с финалом Олимпиады? Для нас уже сегодняшний матч был похож на олимпийский по степени ответственности. У них было право на ошибку, у нас нет. В таких матчах всегда накал серьезный.

Приятно, что я стал лучшим снайпером ЦСКА в КХЛ. Постараюсь забросить и в следующем матче. Закрылся мой "офис", откуда я забивал? Чтобы его открыть, надо наладить большинство — у нас одно в двух матчах всего», — цитирует Григоренко пресс-служба КХЛ.

Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.