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    СМИ: «Торонто» интересуется Толчинским

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Авангард КХЛ
    Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» проявляет предметный интерес к нападающему Сергею Толчинскому, сообщает «Спорт-Экспресс».

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    Срок соглашения российского игрока с омским «Авангардом» рассчитан до 30 апреля.

    В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

    С 2012 по 2015 год он играл в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» под руководством Шелдона Кифа, который сейчас возглавляет «Торонто».

    Толчинский уже играл в НХЛ. В его активе 2 передачи в 4 играх за «Каролину».

    В 2021 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

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