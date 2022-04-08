СМИ: «Торонто» интересуется Толчинским

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» проявляет предметный интерес к нападающему Сергею Толчинскому, сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения российского игрока с омским «Авангардом» рассчитан до 30 апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

С 2012 по 2015 год он играл в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» под руководством Шелдона Кифа, который сейчас возглавляет «Торонто».

Толчинский уже играл в НХЛ. В его активе 2 передачи в 4 играх за «Каролину».

В 2021 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».