НХЛ. «Колорадо» обеспечил себе место в плей-офф, «Флорида» отыгралась с 1:5

«Флорида» — «Торонто» 7:6 ОТ

Отметим, что по ходу встречи «пантеры» проигрывали со счетом 1:5.

В составе победителей пять (2+3) очков на счету Джонатана Юбердо. Он стал первым игроком в истории «Флориды», набравшим 100 очков за сезон. Еще 4 (1+3) очка заработал Александр Барков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Торонто» — 7:6 ОТ (1:1, 3:4, 2:1, 1:0) Голы: Райнхарт — 25 (бол., Барков, Юбердо), 3:46 — 1:0. Нюландер — 28 (бол., Райлли, Мэттьюс), 15:21 — 1:1. Марнер — 30 (мен.), 20:30 — 1:2. Марнер — 31 (бол., Мэттьюс, Таварес), 21:07 — 1:3. Блэкуэлл — 10 (Райлли, Энгвалль), 22:04 — 1:4. Маззин — 3 (Мэттьюс, Марнер), 28:40 — 1:5. Райнхарт — 26 (бол., Барков, Уигар), 31:52 — 2:5. Гудас — 3 (мен., Лунделл), 32:51 — 3:5. Жиру — 19 (Юбердо, Беннетт), 37:56 — 4:5. Юбердо — 25 (бол., Райнхарт, Жиру), 42:45 — 5:5. Барков — 34 (Юбердо), 48:01 — 6:5. Таварес — 25 (бол., Марнер, Нюландер), 56:06 — 6:6. Юбердо — 26 (Барков, Уигар), 62:47 — 7:6Вратари: Бобровский (Найт, 22:04) — Челльгрен (Кэмпбелл, 37:16)Штраф: 16 — 14Броски: 49 (13+13+20+3) — 35 (11+12+12+0)

У проигравших два гола и две результативные передачи (4 очка) в активе Митчелла Марнера. Лучший снайпер регулярного чемпионата Остон Мэттьюс не забил, но оформил ассистентский хет-трик.

«Флорида» — «Торонто» 7:6 ОТ

«Баффало» — «Каролина» 4:2

«Каролина» с 98 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Баффало» с 63 очками — на 12-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Каролина» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Голы: Фаст — 12 (Нидеррайтер, Стаал), 14:58 — 0:1. Скиннер — 29 (Томпсон), 21:21 — 1:1. Миттельштадт — 4 (Асплунд, Самуэльссон), 25:59 — 2:1. Нидеррайтер — 22 (Стаал, Пеши), 44:10 — 2:2. Олофссон — 16 (Далин), 52:08 — 3:2. Козенс — 13 (бол., Олофссон, Кребс), 55:11 — 4:2Вратари: Андерсон — Андерсен (56:04)Штраф: 4-6Броски: 22 (5+12+5) — 34 (13+9+12)

«Баффало» — «Каролина» 4:2

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

В составе победителей нападающий Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Вратарь Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21. У проигравших шайбу забросил Егор Шарангович.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Шарангович — 20, 6:56 — 1:0. Строум — 16 (бол., Крайдер, Панарин), 11:07 — 1:1. Крайдер — 47 (бол., Панарин, Фокс), 17:57 — 1:2. Браун — 6 (Шнайдер, Копп), 43:55 — 1:3Вратари: Доус (57:31 — 58:29, 58:34 — 59:10) — ГеоргиевШтраф: 21-9Броски: 21 (7+6+8) — 17 (13+1+3)

«Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на предпоследней строчке.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

«Филадельфия» — «Коламбус» 2:4

«Коламбус» прервал серию из семи поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) Голы: Гонс — 5 (Майер, Робинсон), 2:38 — 0:1. Майер — 1 (Веренски, Робинсон), 13:23 — 0:2. Кэйтс — 1 (Браун), 17:35 — 1:2. ван Римсдайк — 18 (Аттард, Хэйс), 33:16 — 2:2. Дэнфорт — 8 (Бин, Керали), 53:16 — 2:3. Керали — 12 (п.в., Силлинджер, Нюквист), 59:40 — 2:4Вратари: Харт (58:08 — 59:40) — МерзликинсШтраф: 2-8Броски: 49 (20+18+11) — 30 (8+8+14)

«Филадельфия» — «Коламбус» 2:4

«Монреаль» — «Оттава» 3:6

«Оттава» с 58 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 49 очками — на последней строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) Голы: Галлахер — 6 (Эванс), 2:31 — 1:0. Уотсон — 5, 15:20 — 1:1. Штютцле — 15 (бол., Ткачак, Норрис), 27:18 — 1:2. Бэррон — 1, 27:49 — 2:2. Ткачак — 24 (Джозеф, Дель Зотто), 34:20 — 2:3. Кофилд — 16 (бол., Хоффман, Галлахер), 36:25 — 3:3. Батерсон — 14 (бол., Ткачак, Норрис), 40:29 — 3:4. Уайт — 3 (Батерсон, Холден), 51:30 — 3:5. Уотсон — 6 (п.в., Джозеф, Браннстрем), 55:56 — 3:6Вратари: Аллен (55:47 — 55:56) — Форсберг (51:16 — 51:30)Штраф: 28-16Броски: 30 (11+11+8) — 32 (11+9+12)

«Монреаль» — «Оттава» 3:6

«Питтсбург» — «Колорадо» 4:6

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин набрал одно (0+1) очко. «Эвеланш» выиграли четвертый матч подряд и гарантировали себе место в плей-офф.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Колорадо» — 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) Голы: Маккиннон — 23 (Бураковски, Рантанен), 2:45 — 0:1. Раст — 23 (Петтерссон, Гюнтцель), 5:30 — 1:1. Комфер — 15 (Ньюхук, Тэйвз), 29:53 — 1:2. Маккиннон — 24 (Бураковски, Рантанен), 32:00 — 1:3. Родригес — 18, 37:43 — 2:3. Мэнсон — 5 (Тэйвз, Комфер), 41:01 — 2:4. Хелм — 7 (О`Коннор), 55:03 — 2:5. Гюнтцель — 33 (Картер, Малкин), 58:36 — 3:5. Лехконен — 14 (п.в., Хелм, Тэйвз), 59:07 — 3:6. Мэтисон — 11 (Хейнен, Бойл), 59:29 — 4:6Вратари: Джерри (57:50 — 58:36, 58:41 — 59:07) — КемперШтраф: 6-4Броски: 45 (19+10+16) — 32 (11+10+11)

«Питтсбург» — «Колорадо» 4:6

«Детройт» — «Бостон» 5:3

«Детройт» прервал серию из шести поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Бостон» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Голы: Хаула — 13 (Холл, Носек), 4:43 — 0:1. Карло — 6 (мен., Форборт, Бержерон), 14:17 — 0:2. Ларкин — 30 (Зайдер, Раймонд), 19:20 — 1:2. Расмуссен — 11 (Эрне, Декейсер), 25:46 — 2:2. Задина — 9 (Врана, Сутер), 31:32 — 3:2. Врана — 8 (бол., Гронек, Уолман), 44:08 — 4:2. Бержерон — 20 (Макэвой, Холл), 57:24 — 4:3. Ганье — 9 (п.в., Неделькович), 59:13 — 5:3Вратари: Неделькович — Суэймен (56:51 — 57:24, 58:32 — 59:13)Штраф: 22-34Броски: 29 (12+12+5) — 50 (18+15+17)

«Детройт» — «Бостон» 5:3

«Нэшвилл» — «Миннесота» 6:2

Три гола в составе победителей забил Райан Джохансен — это его первый хет-трик в карьере. В составе «Уайлд» два (1+1) очка набрал Кирилл Капризов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Голы: Йоси — 19 (бол., Экхольм, Томасино), 5:10 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Капризов), 13:27 — 1:1. Джохансен — 18 (бол., Форсберг, Гранлунд), 13:52 — 2:1. Джохансен — 19 (бол., Йоси, Дюшен), 19:03 — 3:1. Томасино — 11 (Йоси, Экхольм), 26:06 — 4:1. Капризов — 40 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 37:51 — 4:2. Дюшен — 36 (Форсберг, Боровицки), 53:28 — 5:2. Джохансен — 20 (п.в., Томасино, Форсберг), 59:53 — 6:2Вратари: Сарос — Флери (55:15 — 57:38, 57:44 — 59:53)Штраф: 32-28Броски: 33 (15+9+9) — 49 (13+20+16)

«Миннесота» с 91 очком занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 84 очками — на седьмой строчке.

«Нэшвилл» — «Миннесота» 6:2

«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:2

«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» — девятый на «Востоке».

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Айлендерс» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Студенич — 2 (Хейсканен, Бенн), 7:29 — 1:0. Пажо — 14 (Добсон, Бэйли), 11:47 — 1:1. Сегин — 20 (Хенли, Клингберг), 19:13 — 2:1. Нельсон — 33 (Добсон), 20:31 — 2:2. Факса — 5 (мен., Гленденинг), 30:29 — 3:2Вратари: Эттингер — Варламов (57:51 — 58:06, 58:11)Штраф: 2-6Броски: 40 (18+11+11) — 21 (7+3+11)

«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:2

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

Победную шайбу на 31-й секунде овертайма забросил Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Хертл — 27 (бол., Бернс, Майер), 15:32 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 10 (мен., Хаймэн, Нерс), 51:56 — 1:1. Макдэвид — 41 (Смит), 60:31 — 1:2Вратари: Раймер — СмитШтраф: 4-6Броски: 32 (10+10+11+1) — 24 (7+10+5+2)

«Эдмонтон» с 87 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 67 очками — на 13-й строчке.