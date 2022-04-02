«Кадейкин — наш ведущий игрок». В «Салавате» рассказали о ходе переговоров с нападающим

Исполнительный директор «Салавата Юлаева»рассказал о комплектовании команды.

«Есть ли в данный момент какая-то конкретика, кто останется в команде из тех, у кого заканчиваются контракты? В данный момент мы ведём диалог с Александром Кадейкиным. Александр — наш ведущий игрок, и, безусловно, мы очень хотим, чтобы он у нас остался. В переговорах мы находим понимание, очень надеемся, что в ближайшее время мы договоримся. Также ведём переговоры и с другими игроками, надеемся, что скоро мы сможем объявить об игроках, которые останутся в "Салавате".

Много ли новичков "Салават" планирует подписать в это межсезонье? Конечно, мы интересуемся игроками, которые в данный момент есть на рынке, рассматриваем практически каждую кандидатуру. Но говорить о новичках пока преждевременно», — приводит слова Курносова «Собкор02.ru».