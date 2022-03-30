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    Воробьев прокомментировал выход «Металлурга» в финал плей-офф Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Авангард
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился мыслями после победы команды в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции над «Авангардом» (4:0).

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    «Серия уникальная, мне кажется, для зрителей это очень хорошая реклама для лиги. Благодарен ребятам, Вася, конечно, сегодня фантастически сегодня матч отыграл, ребята выложили все из себя и обыграли.

    Я говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду — очень сложно. Это дорогого стоит, и мы это сделали. Хочу сказать спасибо "Авангарду" за серию, действительно была классная серия», — цитирует Воробьева СЭ.

    В финале «Магнитка» встретится со второй командой турнирной таблицы Востока «Трактором».

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