Воробьев прокомментировал выход «Металлурга» в финал плей-офф Восточной конференции

Главный тренер «Металлурга»поделился мыслями после победы команды в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции над «Авангардом» (4:0).

«Серия уникальная, мне кажется, для зрителей это очень хорошая реклама для лиги. Благодарен ребятам, Вася, конечно, сегодня фантастически сегодня матч отыграл, ребята выложили все из себя и обыграли.

Я говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду — очень сложно. Это дорогого стоит, и мы это сделали. Хочу сказать спасибо "Авангарду" за серию, действительно была классная серия», — цитирует Воробьева СЭ.

В финале «Магнитка» встретится со второй командой турнирной таблицы Востока «Трактором».