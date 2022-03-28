Савин: Рад, что «Трактор» взял реванш у «Салавата». Был осадок от прошлого плей-офф

Генеральный директор «Трактора»прокомментировал выход команды в финал Восточной конференции.

«Безусловно, приятно выйти в финал конференции. Рад, что ребята смогли обыграть интересную команду "Салавата". Можно ли сказать, что сезон для "Трактора" уже удался? Будем подводить итоги по окончании сезона. Сейчас давать оценку точно преждевременно.

Было ли принципиально обыграть "Салават" после поражения в предыдущем плей-офф? Нам необходимо проходить как можно дальше. При этом неважно, кто будет у нас в соперниках.

Следим за собой. Небольшая дополнительная мотивация из-за поражения "Салавату" 1-4 в прошлом году была. Осадок от того плей-офф остался. Рад, что мы смогли взять реванш у уфимского клуба», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».