«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Челябинскийодержал победу над уфимскимв шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

На 31-й минуте счёт открыл защитник челябинцев Ник Бэйлен, ему ассистировал Сергей Телегин. Удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина на 38-й минуте Вячеслав Основин, голевой пас на счету Лоуренса Пилута.

Окончательный счёт на 56-й минуте установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, воспользовавшись передачей Михаила Науменкова.

«Трактор» одержал победу в серии и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары между «Металлургом» и «Авангардом» (3-2).