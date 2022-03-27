«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 31-й минуте счёт открыл защитник челябинцев Ник Бэйлен, ему ассистировал Сергей Телегин. Удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина на 38-й минуте Вячеслав Основин, голевой пас на счету Лоуренса Пилута.
Окончательный счёт на 56-й минуте установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, воспользовавшись передачей Михаила Науменкова.
«Трактор» одержал победу в серии и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары между «Металлургом» и «Авангардом» (3-2).