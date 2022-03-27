ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 15:23
    • Фабрегас: думаю, Мбаппе перейдёт в «Реал». Он побьёт все рекорды в Примере
  • 15:11
    • Обновлённый мировой рейтинг ISU: Щербакова — 1-я, Трусова — 2-я
  • 14:25
    • «Салават Юлаев» — «Трактор»: Cтали известны составы команд на шестой матч
  • 14:07
    • Прыгун на лыжах с трамплина Кобаяси выиграл общий зачёт Кубка мира
  • 13:56
    • Хавбек «Ростова» Хасимото перешёл в клуб Иньесты на правах аренды
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: Cтали известны составы команд на шестой матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Сегодня, 27 марта, в Уфе состоится шестой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор». Начало матча — в 15:00 мск.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Стали известны стартовые сочетания звеньев на эту встречу.

    «Салават Юлаев»:

    Шарыченков (Скрынник);
    Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
    Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
    Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
    Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.

    «Трактор»:

    Вилл (Гарипов);
    Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
    Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;
    Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
    Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

    Напомним, после пяти матчей челябинцы ведут в серии 3-2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По силам ли «Трактору» закончить серию в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кирьос — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Макдональд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие