Овечкин — на втором месте в истории НХЛ по победным шайбам

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Автором победной шайбы стал форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Для россиянина этот победный гол стал 121-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Горди Хоу.
Рекордсменом является чех Яромир Ягр, у которого 135 победных голов.
Напомним, на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.
Всего в НХЛ Александр провел 1262 встречи, в которых отметился 1398 (772+626) результативными действиями.