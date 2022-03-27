Овечкин — на втором месте в истории НХЛ по победным шайбам

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Для россиянина этот победный гол стал 121-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Горди Хоу.

Рекордсменом является чех Яромир Ягр, у которого 135 победных голов.

Напомним, на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.

Всего в НХЛ Александр провел 1262 встречи, в которых отметился 1398 (772+626) результативными действиями.