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    Овечкин — на втором месте в истории НХЛ по победным шайбам

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз
    «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Автором победной шайбы стал форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Для россиянина этот победный гол стал 121-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Горди Хоу.

    Рекордсменом является чех Яромир Ягр, у которого 135 победных голов.

    Напомним, на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.

    Всего в НХЛ Александр провел 1262 встречи, в которых отметился 1398 (772+626) результативными действиями.

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