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    Лямся: Иностранцы «Трактора» решили игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся считает, что легионеры «Трактора» решили пятую игру серии (1:2, 2-3).

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии. По самоотдаче ребят было видно, что они заряжены. Была настоящая битва.

    Можно сказать, что все решила реализация большинства. У нас были хорошие шансы. Их вратарь и бригада меньшинства провели хороший матч. Соперник воспользовался своим шансом. Иностранцы "Трактора" решили игру.

    Что нужно сделать, чтобы продлить серию? Нам нужно забросить на одну шайбу больше, чем соперник. "Салавату" следовало больше атаковать? Возможно. Хорошая идея.

    Конечно, состоялся диалог с Паниным после его нарушения на Седлаке. Это останется внутри команды. Мы провели разговор. Давайте о следующей игре.

    Нам нужно лучше взаимодействовать, закрывать голкипера соперника, потому что он здорово играет», — сказал Лямся Gorobzor.ru.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.

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