НХЛ. «Баффало» переиграл «Питтсбург», «Анахайм» потерпел восьмое поражение подряд

«Торонто» — «Нью-Джерси» 3:2

В составе «Мэйпл Ливз» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта заброшенная шайба стала 13-й в текущем регулярном чемпионате.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Сиверсон — 9 (бол., Братт, Хишир), 25:03 — 0:1. Михеев — 13 (мен., Керфут), 32:30 — 1:1. Хишир — 18 (Хьюз, Хэмилтон), 33:56 — 1:2. Марнер — 27 (Мэттьюс, Бантинг), 34:54 — 2:2. Энгвалль — 11 (мен.), 55:18 — 3:2Вратари: Мразек — ДоусШтраф: 8-6Броски: 31 (11+11+9) — 22 (3+11+8)

«Торонто» — «Нью-Джерси» 3:2

«Баффало» — «Питтсбург» 4:3 Б

Автором победного броска стал Тейдж Томпсон, на счету которого дубль в основное время. Еще одна шайба в активе Земгуса Гиргенсонса. У «Пингвинз» одну из шайб провел Евгений Малкин. На счету российского форварда также результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Томпсон — 26 (Самуэльссон), 17:15 — 1:0. Кросби — 23 (бол., Раст, Гюнтцель), 20:26 — 1:1. Гиргенсонс — 8 (Окпосо), 35:56 — 2:1. Малкин — 13 (Раст), 38:46 — 2:2. Томпсон — 27 (Так, Скиннер), 41:01 — 3:2. Летанг — 7 (бол., Малкин, Кросби), 55:04 — 3:3Победный буллит: ТомпсонВратари: Андерсон (65:00) — Десмит (65:00)Штраф: 4-6Броски: 33 (11+12+9+1) — 26 (9+8+7+2)

«Баффало» — «Питтсбург» 4:3 Б

«Колорадо» — «Ванкувер» 1:3

«Кэнакс» прервали свою неудачную серию из трех поражений, прервав четырехматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Для него это четветрая игра подряд с набранными очками.

«Колорадо» — «Ванкувер» 1:3

«Анахайм» — «Чикаго» 2:4

«Анахайм» потерпел восьмое поражение подряд. «Чикаго» прервал серию из трех поражений кряду.