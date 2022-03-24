Хартли: Едем в Магнитогорск. Забудем сегодняшний матч

Главный тренер омского «Авангарда»прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Востока плей-офф Кубка Гагарина против магнитогорского(1:5).

Напомним, в прошедшей встрече судьи после видеопросмотров отменили три заброшенных шайбы «Авангарда».

«Три отмененные шайбы? Я не знаю, психологически или эмоционально, но, в любом случае, это повлияло на ход игры в определенной степени, особенно вторая.

Никто из наших игроков не желает специально удаляться. Я считаю, что мы дисциплинированная команда, мы играли дисциплинированно на протяжении сезонов, были лучшими. Сегодняшний матч игра уже позади, будем лучше.

Начало у нас не задалось, это стоило нам результата, ненужное удаление, пропущенная шайба, потом еще пропустили. У ребят хватало энергии и эмоций.

Но мы знаем, что соперник — сильная команда, они наказали нас за ошибки. Мы дали сопернику забить три легкие шайбы.

Едем в Магнитогорск. Забудем сегодняшний матч», — приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «сталеваров». После двух поражений в первых двух матчах «сталевары» смогли дважды подряд выиграть и сравнять счет в серии.

Пятая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.