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    Хартли: Едем в Магнитогорск. Забудем сегодняшний матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Востока плей-офф Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (1:5).

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Напомним, в прошедшей встрече судьи после видеопросмотров отменили три заброшенных шайбы «Авангарда».

    «Три отмененные шайбы? Я не знаю, психологически или эмоционально, но, в любом случае, это повлияло на ход игры в определенной степени, особенно вторая.

    Никто из наших игроков не желает специально удаляться. Я считаю, что мы дисциплинированная команда, мы играли дисциплинированно на протяжении сезонов, были лучшими. Сегодняшний матч игра уже позади, будем лучше.

    Начало у нас не задалось, это стоило нам результата, ненужное удаление, пропущенная шайба, потом еще пропустили. У ребят хватало энергии и эмоций.

    Но мы знаем, что соперник — сильная команда, они наказали нас за ошибки. Мы дали сопернику забить три легкие шайбы.

    Едем в Магнитогорск. Забудем сегодняшний матч», — приводит слова специалиста ТАСС.

    Напомним, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «сталеваров». После двух поражений в первых двух матчах «сталевары» смогли дважды подряд выиграть и сравнять счет в серии.

    Пятая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.

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