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    Яруллин: Второе поражение от «Салавата» нас завело

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Салават Юлаев КХЛ
    Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал результат четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).

    Альберт Яруллин
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    Альберт Яруллин

    «После поражения в прошлой игре вышли более собранными. Понимаем, что это плей-офф. День прошел, завтра новый день, оглядываться назад нет смысла.

    Сегодня хорошо организовали моменты и показали хороший хоккей. Наверное, второе поражение от "Салавата" нас завело — тогда с нашей стороны была невнятная игра. Хорошо, что мы это переломили.

    Выходя сегодня на лед понимали, что счет 0:0. Важно только то, что есть сегодня и сейчас, играли на победу. Ребята молодцы!

    В каждом моменте полностью отдавались игре, так и должно быть в каждом матче плей-офф», — цитирует Яруллина сайт КХЛ.

    Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.

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