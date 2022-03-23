Яруллин: Второе поражение от «Салавата» нас завело

Защитник «Трактора»прокомментировал результат четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против(7:1).

«После поражения в прошлой игре вышли более собранными. Понимаем, что это плей-офф. День прошел, завтра новый день, оглядываться назад нет смысла.

Сегодня хорошо организовали моменты и показали хороший хоккей. Наверное, второе поражение от "Салавата" нас завело — тогда с нашей стороны была невнятная игра. Хорошо, что мы это переломили.

Выходя сегодня на лед понимали, что счет 0:0. Важно только то, что есть сегодня и сейчас, играли на победу. Ребята молодцы!

В каждом моменте полностью отдавались игре, так и должно быть в каждом матче плей-офф», — цитирует Яруллина сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.