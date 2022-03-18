Ротенберг: Сегодня, наверное, была худшая игра СКА в сезоне

Главный тренер СКАподвел итоги первого матча серии со(1:6).

«Команда вышла подготовленной, но, видим, давно не играли перед полными трибунами. Где-то перегорели. Последний раз выступали перед полными трибунами в марте 2020-го.

Сейчас установка была не выполнена. Сегодня, наверное, была наша худшая игра в сезоне. Но это плей-офф. Без поражений не бывает побед.

У Лехтонена и Робинсона сумасшедший минус и куча очевидных привозов? Это лидеры команды. У нас длинный плей-офф и мы рассчитываем на них. Поговорим с ними и обсудим причины. Сегодня не наш день. Не стал бы обвинять кого-то и искать козлов отпущения в этой ситуации.

Мы сыграли со "Спартаком" три матча в сезоне. Мы были абсолютно готовы, знали, как будет играть "Спартак". Сейчас важно думать о следующем матче.

В хоккее везет тому, кто везет. Удачу нужно заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи. Хоккей — игра ошибок. Мы за них сегодня поплатились. Нужно пройти через это, и пройти через эти трудности всей командой, никого не обвиняя.

Всегда можно искать причины и кого-то обвинять. Это коллективная игра. Все полевые игроки отвечают за оборону. Никогда нельзя винить вратаря. Мы проиграли все вместе и все вместе будем готовиться к следующему матчу.

У Кеммпайнена по ходу сезона был перелом, полученный еще в матче с "Сибирью". Сейчас у него случился рецидив. Так как мы играем в плей-офф, то не может раскрывать все секреты о здоровье наших игроков — это неэтично», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».