Ефремов: Не думаю, что в серии с ЦСКА будет что-то кардинально новое

Нападающий «Динамо»поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ против

«Вчера отдохнули, нам дали выходной. Сегодня провели небольшую тренировку перед игрой, готовимся к завтрашнему матчу.

Мы с Вадимом Шипачевым не первый год играем в одной команде. Я знаю примерно, что он говорил другим ребятам, поэтому все будет хорошо.

Чему у Вадима можно научиться за день? Можно научиться всему. Он очень талантливый игрок. Самое главное — впитывать все, что он говорит, слушать, смотреть за ним.

Да, хорошо знаем ЦСКА. Не думаю, что будет что-то кардинально новое. Они нас знают, мы их знаем, много вместе играли в сезоне. Обе команды готовятся, вряд ли будут сюрпризы.

Они больше отдохнули? Ничего страшного, мы были в тонусе, играли. Была практика. Все начинается сначала, второй раунд, поэтому готовимся.

В большинстве есть своя спецбригада, они все сыгранные. Я, в основном, играю в меньшинстве — это моя роль», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».