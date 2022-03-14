Карпухин: У «Салавата» ушли легионеры, поэтому они больше сплотились

Защитник «Трактора»рассказал о подготовке команды ко второму раунду Кубка Гагарина.

«Подготовка идёт полным ходом. Всё по плану. Мы быстро закончили первый раунд — четыре игры провели, было очень много времени подготовиться ко второму кругу. Чувствую себя физически хорошо, думаю, как и вся команда.

Можно ли провести параллели между прошлогодней серией с "Салаватом Юлаевым" и предстоящим противостоянием? Соперник тот же самый и стиль игры у них не изменился. Картинка не меняется. Мы сделали работу над ошибками. Я считаю, эти матчи будут намного интереснее.

Владимир Ткачёв заявил, что отсутствие легионеров у "Салавата Юлаева" не будет преимуществом для "Трактора"? Да, конечно, я согласен с ним. Думаю, у них легионеры ушли, поэтому они, наоборот, сплотились даже больше.

Не думаю, что это сильно ослабило "Салават Юлаев". Они сильны именно командой. Мы не смотрим на фамилии, будем выполнять свою работу.

Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина. Но эту цель надо дробить на более мелкие. Сейчас не надо заглядывать куда-то далеко вперёд — у нас четыре игры с "Салаватом Юлаевым", мы просто готовимся к ним. У нас нет вчера, есть только сегодня. Идём, плавно дробя цели — к главной», — цитирует Карпухина официальный сайт «Трактора».