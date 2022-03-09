Михайлис: Очень тяжело пробить такого габаритного голкипера, как Кошечкин

Главный тренер «Барыса»прокомментировал поражение (1:3) от магнитогорскогов пятом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая напряженная игра. Старались как можно меньше ошибаться, но допустили две ошибки, которые позволили "Металлургу" победить. По самоотдаче ребята очень здорово выложились. Они старались играть до конца, на победу.

По серии: первая и пятые игры были очень хорошие. Мы неудачно провели домашние матчи: полностью отдали инициативу, не было той борьбы, которая должна быть в плей-офф. Сегодня ребята настроились. Это тяжело сделать, когда проигрываешь в серии 1:3.

Претензий нет — все парни здорово отработали, ложились под шайбы. Отмечу Никиту Бояркина, который выручал команду. Да, где-то залетело, второй гол ненужный, но он держал в напряжении весь матч.

Почему не было в составе Йони Ортио? На него выпала большая нагрузка в сезоне. Дали ему отдохнуть. На фоне усталости в домашних матчах были ошибки.

У нас два вратаря. Мы планировали сегодняшнюю игру отдать Бояркину, который, возможно, будет защищать ворота нашей сборной на чемпионате мира. И Бояркин, и Шутов готовы к этому.

Фактор Василия Кошечкина стал определяющим в серии, соглашусь. Василий все игры провел отлично. Вы сами видели, что он — стена. Очень тяжело пробить такого габаритного голкипера. Ворот практически не видно.

Нашим нападающим было тяжело. Просили закрывать его, стоять перед ним, чтобы он не выкатывался из ворот. Но большой опыт и его мастерство позволили "Металлургу" пройти дальше», — цитирует Михайлиса «Спорт-экспресс».

«Металлург» выиграл серию со счетом 4 — 1. Магнитогорская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.