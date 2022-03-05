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    Михайлис: Хочу извиниться за второй период перед болельщиками «Барыса»

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    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис объяснил причины поражения от магнитогорского «Металлурга».

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    Команда из Казахстана уступила со счетом 3:5 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Хочу извиниться за второй период перед нашими болельщиками. Не сказать, что мы были неготовые, но были определенные недопустимые ошибки, не было той концентрации, какая должна быть в таких матчах.

    Вышли на третий период с огромным желанием, но очень здорово сыграл Кошечкин. Должны были забивать больше, но не преодолели вратаря.

    Хорошо, что мы забили эти три гола, это поможет нам подготовиться к следующему матчу. Хороший задел, это очень важно психологически.

    Савченко вернется, думаю, только в следующем раунде», — отметил Михайлис «Матч ТВ».

    «Магнитка» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1.

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