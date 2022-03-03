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    Михайлис: Мы были готовы к прессингу «Металлурга», но подвела дисциплина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился впечатлениями после поражения во втором матче серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:6).

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    «Было хорошее начало. Мы были готовы к прессингу "Металлурга". Реализовали большинство, но потом нас подвела дисциплина.

    Очень много удалений. Мало блокировали броски, мало помогали вратарю. Итог встречи — 2:6.

    "Металлург" добавил мощи, больше агрессии на ворота. Где-то нам сегодня не хватило свежести.

    Мы хотели вернуться в игру. Предпосылки были. Создавали хорошие моменты. Но Василий Кошечкин сыграл очень здорово — в нескольких моментах просто выручил команду.

    Шайба была на линии. Добивания хорошо шли, но мы не смогли забить и переиграть вратаря. Хотели вернуться в игру, оставили Ортио. Не помогло.

    "Металлург" больше стал бросать, чем в первом матче, было больше угроз. С синей линии защитники много угрожали, и хорошие розыгрыши были. Мы это учтем перед следующей игрой», — цитирует Михайлиса «Спорт-Экспресс».

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