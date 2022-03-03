Михайлис: Мы были готовы к прессингу «Металлурга», но подвела дисциплина

Главный тренер «Барыса»поделился впечатлениями после поражения во втором матче серии плей-офф КХЛ с(2:6).

«Было хорошее начало. Мы были готовы к прессингу "Металлурга". Реализовали большинство, но потом нас подвела дисциплина.

Очень много удалений. Мало блокировали броски, мало помогали вратарю. Итог встречи — 2:6.

"Металлург" добавил мощи, больше агрессии на ворота. Где-то нам сегодня не хватило свежести.

Мы хотели вернуться в игру. Предпосылки были. Создавали хорошие моменты. Но Василий Кошечкин сыграл очень здорово — в нескольких моментах просто выручил команду.

Шайба была на линии. Добивания хорошо шли, но мы не смогли забить и переиграть вратаря. Хотели вернуться в игру, оставили Ортио. Не помогло.

"Металлург" больше стал бросать, чем в первом матче, было больше угроз. С синей линии защитники много угрожали, и хорошие розыгрыши были. Мы это учтем перед следующей игрой», — цитирует Михайлиса «Спорт-Экспресс».