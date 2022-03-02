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    Лямся: «Сибирь» сыграла с «Салаватом» так, как мы ожидали и к чему готовились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Сибирь КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Хорошая битва сегодня получилась. Вокруг первого матча плей-офф всегда много давления и ожиданий. Самое важное, сегодня нам удалось одержать победу. Она может придать нам много энергии.

    Что касается "Сибири", то они сыграли так, как мы ожидали и к чему готовились.

    Касаемо перевода Тихонова в первое звено, я думаю, что у таких опытных игроков, играющих вместе, чувство ответственности дополнительно проявляется.

    С каждым днем парни будут взаимодействовать все лучше и лучше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

    «Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Уфе 4 марта, начало — в 17:00 мск.

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