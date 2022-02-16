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    Защитник Шулак покинул «Адмирал» и продолжит сезон в шведском «Эребру»

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    Защитник «Адмирала» Либор Шулак в связи с досрочным окончанием сезона Континентальной хоккейной лиги покинул команду и продолжит карьеру в шведском клубе «Эребру». За него он будет выступать до конца нынешнего сезона.

    Либор Шулак
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    Либор Шулак

    «Либор обратился к нам с просьбой о переходе. Зная его ответственный подход к работе и понимая, что ему нужна игровая практика, клуб пошёл навстречу», — цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина пресс-служба клуба.

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    • «Адмирал» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков за 49 матчей. Регулярный чемпионат КХЛ был досрочно окончен в начале февраля. Плей-офф Кубка Гагарина 2022 года начнётся во вторник, 1 марта.

    По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества.

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