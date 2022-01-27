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    Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи» по итогам 1-й половины сезона НХЛ, Василевский — 2-й

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    Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин назван главным претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

    Игорь Шестеркин
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    Игорь Шестеркин

    По итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании экспертов официального сайта лиги, 4 из 16 опрошенных поставили его на первое место.

    В 26 матчах сезона у Шестеркина 52 пропущенных шайбы, процент отраженных бросков — 93,7.

    Второе место занял Андрей Василевский из «Тампы» (46 баллов, 4 первых места), третье — Джек Кэмпбелл из «Торонто» (45, 2).

    В рейтинг также попали Фредерик Андерсен из «Каролины» (37, 3), Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32, 3), Тристан Джерри из «Питтсбурга» (16), Якоб Маркстрем из «Калгари» (7), Тэтчер Демко из «Ванкувера» (4) и Сергей Бобровский из «Флориды» (3).

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