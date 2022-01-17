Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Ванкувером»

в матче регулярного чемпионата НХЛ уступилсо счетом 2:4.

На 11-й минуте счет открыл капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в составе хозяев отличился Том Уилсон, а россиянин Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи.

Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне и сравнялся в списке снайперов с лидером Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

В составе «Кэнакс» дубль оформил Элиас Петтерссон, также по шайбе забросили Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) Голы: Овечкин — 26 (бол., Шульц, Кузнецов), 10:31 — 1:0. Петтерссон — 7 (бол., Хорват, Хьюз), 20:33 — 1:1. Петтерссон — 8 (Экман-Ларссон, Хегландер), 24:48 — 1:2. Хорват — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 38:50 — 1:3. Уилсон — 11 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 46:22 — 2:3. Миллер — 12 (п.в., Бесер), 59:02 — 2:4Вратари: Самсонов (57:55 — 59:02, 59:25) — ДемкоШтраф: 12-8Броски: 33 (11+11+11) — 32 (16+8+8)

«Вашингтон» с 51 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 13-й строчке «Запада».