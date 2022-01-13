КХЛ. «Автомобилист» дома уверенно обыграл «Северсталь». СКА победил «Сочи»

«Автомобилист» — «Северсталь» 5:2

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.

«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает десятое место на «Востоке». У «Северстали» 63 очка и пятая позиция на «Западе».

КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Голы: Бочаров — 6 (бол., Мэйсек, Василевский), 8:39 — 1:0. Принс — 6 (Спунер, Зборовский), 14:44 — 2:0. Вовченко — 14 (Хабаров, Алексеев), 26:54 — 2:1. Емец — 4 (Каримов, Хохлов), 29:45 — 2:2. Принс — 7 (Мэйсек, Спунер), 34:20 — 3:2. Мэйсек — 15 (Принс), 37:00 — 4:2. Бочаров — 7 (бол., Спунер, Мэйсек), 51:38 — 5:2Вратари: Галкин — Шугаев (Подъяпольский, 37:00)Штраф: 8 — 10Броски: 40 (14+16+10) — 33 (8+12+13)Судьи: Гашилов, Фатеев

СКА — «Сочи» 2:1

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.

СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.