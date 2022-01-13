КХЛ. «Автомобилист» дома уверенно обыграл «Северсталь». СКА победил «Сочи»

«Автомобилист» — «Северсталь» 5:2
Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.
«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает десятое место на «Востоке». У «Северстали» 63 очка и пятая позиция на «Западе».
СКА — «Сочи» 2:1
На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.
СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.