Назаров: Останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред, не должны страдать все

Главный тренер «Сочи»заявил, что он против того, чтобы останавливать регулярный чемпионат КХЛ из-за вспышки коронавируса.

«В команде "Сочи" никаких проблем нет. Вообще же все команды лиги находятся в равных условиях. Считаю, что останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред.

Если кто-то не соблюдает санитарные правила, не может найти хоккеистов в фарм-клубах и в молодежных командах — то это их проблемы, наказывайте эти клубы. Но почему должны страдать все остальные? Другие команды хотят играть в хоккей, нельзя им запрещать делать это. У нас и так много проблем, а мы вдобавок ко всему пытаемся задушить свой хоккей и свою лигу.

Сейчас нужно доигрывать регулярный чемпионат, постепенно готовиться к плей-офф и битве за Кубок Гагарина. Например, у нас, в раздевалке ХК "Сочи", по четыре раза в день моют полы, раковины и унитазы. Стерильная чистота! Всё продезинфицировано», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Напомним, ранее КХЛ отменила несколько матчей с участием московского ЦСКА и рижского «Динамо».