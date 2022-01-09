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    КХЛ отменила три матча рижского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо РигаКоронавирус в спорте
    Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного чемпионата КХЛ с участием рижского «Динамо», сообщает официальный сайт лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей "Динамо" Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

    С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи №581 "Динамо" Рига — "Динамо" Минск, №614 "Металлург" — "Динамо" Рига и №591 "Автомобилист" — "Динамо" Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно.

    Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — написано в заявлении.

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