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    «Барыс» вырвал победу у «Магнитки»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    «Барыс» одержал победу в овертайме над «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В составе гостей шайбы забросили Алихан Асетов, Якоб Лилья, Антон Сагадеев и Линден Вей. У хозяев голы в активе Никиты Коростелева, Брендана Лайпсика и Линуса Хультстрема.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Асетов — 4 (Вей), 0:08 — 0:1. Коростелев — 18 (Зернов, Карпов), 12:51 — 1:1. Лилья — 16 (Валк, Михайлис), 28:08 — 1:2. Лайпсик — 16 (Майе), 35:41 — 2:2. Сагадеев — 3 (Данияр, Юрчо), 36:29 — 2:3. Хультстрем — 4 (бол., Голдобин), 47:36 — 3:3. Вей — 11 (Лилья), 63:26 — 3:4Вратари: Олкинуора — ШутовШтраф: 8-12Броски: 40 (3+14+21+2) — 33 (11+11+9+2)

    Это вторая победа «Барыса» над «Магниткой» за неделю — 5 января команда Юрия Михайлиса обыграла соперника дома со счетом 3:2.

    «Металлург» набрал 71 очко и вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» (48) располагается на восьмой строчке.

    «Барыс» 11 января сыграет на выезде с «Торпедо», «Магнитка» 13 января примет «Йокерит».

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