«Сочи» обыграл «Нефтехимик», Александров и Бакош оформили дубли

одержал домашнюю победу над нижнекамским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили защитник Юрий Александров и словацкий нападающий Мартин Бакош.

Гол гостей на счету Эдуарда Гиматова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Голы: Александров — 1 (Морозов), 29:33 — 1:0. Гиматов — 2 (Е.А. Попов), 30:59 — 1:1. Александров — 2, 41:06 — 2:1. Бакош — 8 (Глотов), 52:19 — 3:1. Бакош — 9 (Феоктистов), 53:59 — 4:1Вратари: Хелльберг — ТуохимааБроски: 21 (6+8+7) — 30 (11+12+7)Штраф: 4 — 6

«Сочи» прервал свою серию из пяти поражений и с 41 очком после 46 матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идет 7-м на Востоке — 48 очков после 47 игр.